Делегация Совета Европы отметила нехватку мест и персонала в психиатрических больницах РФ

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Делегация Совета Европы (СЕ), в состав которой вошли члены комитета по предотвращению пыток, подвела во вторник итоги посещения психиатрических больниц и психоневрологических интернатов в России. В ходе 10-дневного визита, который состоялся в октябре 2018 года, члены делегации посетили психиатрические больницы в Казани, Волгограде и Саратове.

В своем отчете представители СЕ указали на перенаселенность больниц, недостаточную численность медицинского персонала. Они рекомендовали принять меры к устранению недостатков в системе найма специалистов, уделить большее внимание психосоциальной реабилитации пациентов. По мнению членов делегации, несмотря на письменное согласие всех пациентов, многие из них были в действительности согласны с этим не до конца.

Рекомендации комитета

Комитет Совета Европы подчеркнул важность разъяснения всем пациентам их прав на госпитализацию или отказ от нее, в том числе на последующих этапах. Он рекомендовал российским властям проводить периодическую проверку - например, судебными инстанциями - необходимости стационарного решения в том или ином случае.

Европейские специалисты предлагают, в частности, включить в практику проверенных лечебных учреждений различные терапевтические опции - групповую терапию, индивидуальную психотерапию, искусство, театр, музыку и спорт. Также рекомендуется включать пациентов в реабилитационную социальную деятельность, чтобы подготовить их к самостоятельному проживанию или возвращению в семьи.

По мнению комитета, назначение электросудорожной терапии (ЭСТ) должно быть модифицировано и сопровождаться применением релаксантов. Подчеркнута также необходимость облегчения условий пребывания пациентов в психиатрических изоляторах.

Комментарии российских властей

В официальных комментариях Российской Федерации к отчету комиссии указывается, что в соответствии с национальным законодательством для диагностики и лечения психических расстройств применяются методы, не запрещенные российскими законами, и препараты, зарегистрированные в установленном порядке. Необходимым предварительным условием является информированное добровольное согласие гражданина или его законного представителя.

Общественной организацией "Российское общество психиатров" подготовлены клинические рекомендации, в которых содержатся сведения о методике проведения ЭСТ с анестезией. После встречи с делегацией в Миздраве России подготовлены рекомендации по применению ЭСТ в психиатрической практике.

В комментариях отмечается, что лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации. При этом, исходя из части 3 статьи 55 Конституции РФ права гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.

Российские надзорные ведомства с участием общественных организаций провели в феврале-марте 2019 года внеплановые проверки всех функционирующих в РФ психоневрологических интернатов. На момент проверки в 645 психоневрологических интернатах, в том числе детских, проживало около 154,9 тыс. граждан, из них 71% недееспособных.

В ходе проверок было выявлено более 1,6 тыс. нарушений требований законодательства в сфере социального обслуживания, а также около 1,3 тыс. нарушений требований трудового законодательства. Проект единого плана устранения нарушений будет представлен на утверждение в правительство.