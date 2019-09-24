Эксперты: развитие вузов и агломерации позволит остановить отток молодежи из Тольятти

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Развитие высшего образования и поддержка молодых кадров, а также повышение транспортной доступности между городами Самарско-Тольяттинской агломерации позволит Тольятти избежать оттока молодых людей из города, считают эксперты.

Тольятти оказался в числе лидеров среди российских городов, откуда больше всего молодежи стремится уехать в поисках лучшей жизни. Соответствующее исследование было проведено экспертами Финансового университета при правительстве РФ. Выяснилось, что в городах с большим оттоком молодых людей наблюдается противоречие между высоким стандартом качества жизни, который они видят на примере более успешных сограждан, а также недостаток квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, которые этот стандарт качества жизни могут обеспечить. По данным администрации Тольятти, с 2015 года численность населения города в возрасте 18-35 лет снизилась на 24,4 тыс. человек.

"Эту проблему нужно решать путем развития высшего образования и поддержки молодых кадров. Также считаю важным развивать мобильность горожан в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации - развитие пригородных железнодорожных и автобусных маршрутов, и, конечно, строительство моста в районе Климовки", - считает руководитель городского отделения всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Владислав Сильченков.

В середине сентября губернатор Самарской области представил обновленную Стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года во время расширенного заседания регионального правительства. При разработке стратегии учитывалось мнение молодежного парламента Самарской области. Сильченков оказался доволен этим фактом. "Именно нам через 10-20 лет придется взять регион в свои руки и решать проблемы, которые не смогли решить наши старшие коллеги", - сказал он.

Планируется, что строительство объезда Тольятти начнется до конца текущего года. Кроме того, инвестиционный комитет РЖД одобрил проект строительства железнодорожной ветки по маршруту Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации, которая с населением в 2,7 млн человек является крупнейшей в России. В настоящий момент транспортное сообщение двух крупных городов затруднено. Добраться из Самары в Тольятти и обратно можно на автобусе, электричке или личном автомобиле. Однако, расписание движения общественного транспорта нуждается в корректировке, особенно в вечернее время. Кроме того, в Тольятти фактически отсутствует железнодорожный вокзал, а автовокзалы в Тольятти и Самаре нуждаются в реставрации. Движение на личном транспорте оказывается затруднено из-за дорожных заторов, образующихся на подъезде к городам, особенно в летнее время года.

Отток из-за учебы и зарплат

Молодые тольяттинцы уезжают из города, чтобы получить образование, а в дальнейшем обеспечить себе приемлемый уровень дохода, считает организатор культурно-массовых мероприятий и куратор выставок, жительница Тольятти Алена Бударина. "Я сама уезжала на два года в Москву, чтобы там получить дополнительное образование, потому что ни в Тольятти, ни в области такой возможности не было. Хороших должностей, конечно, на всех тоже не хватает. Кому-то везет, кому-то нет. Речь идет о местах работы с адекватным графиком и разумным соотношением между моральными вложениями и заработной платой", - сказала она.

Кроме того, Бударина считает, что город нуждается в общей реконструкции. "Человек должен понимать, что в городе все делается для него. Нужно как минимум создавать в городе такие пространства, где хотелось бы находиться, облагораживать парки, аллеи. Я работаю в сфере досуга, вокруг меня очень много молодых людей, которые часто говорят, что в городе практически некуда пойти, а большая часть досуговых мест ориентирована на алкоголь", - отметила девушка.

По ее словам, сейчас в городе есть библиотеки, один культурно-досуговый центр, один творческий центр и две галереи "не самого высокого уровня".

"Есть две столицы, куда люди стремятся - это Москва и Санкт-Петербург. Туда люди уезжают не только из Тольятти, но и из Самары, Саратова, Ростова, Казани. Конечно, в Тольятти и Москве несопоставимы городские бюджеты и, как следствие, возможности. Поэтому те, кто чувствует в себе возможности и желание развиваться - уезжают. Некоторые из Тольятти уезжают в Самару, где уровень жизни тоже несколько выше. Чтобы уехать - должна быть мечта о лучшей жизни, и у кого она есть, те уезжают", - сказал заместитель председатели комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы Александр Степанов.

Он считает, что сейчас в регионе не хватает рабочих мест, причем речь идет не только о Тольятти, но и менее крупных городах области. "У нас есть еще Чапаевск - город довольно депрессивный, где люди готовы работать, но просто не имеют достаточного количества рабочих мест и достойного заработка. Создание рабочих мест - один из важнейших элементов, чтобы люди хотели остаться на местах", - убежден Степанов.

Для исправления ситуации в городах региона создают условиях для инвесторов, которые предложат новые рабочие места. Так, в феврале текущего года Чапаевск получил статус территории опережающего развития (ТОСЭР), благодаря чему власти планируют привлечь в регион 5 млрд рублей инвестиций.

Чапаевск стал вторым городом Самарской области со статусом ТОСЭР, первым его получил Тольятти. Сейчас в ТОСЭР Тольятти заключены соглашения с 76 компаниями, создано 3,5 тыс. новых рабочих мест.