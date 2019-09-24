Суд Испании не стал возражать против переноса останков диктатора Франко

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Испании не стал возражать против переноса останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Суд отклонил обжалование семьи [Франко]", - отметили в пресс-службе суда. Таким образом, правительство страны сможет перенести останки диктатора на кладбище в Эль-Пардо, а не в склеп собора Альмудена в Мадриде, как хотели внуки диктатора.

В начале лета суд приостановил реализацию эксгумации каудильо, которая была намечена на 10 июня. Суд принял данное решение временно, пока разбирался в деле по существу. С тех пор суд изучал документы, предоставленные государственной адвокатурой, семьей Франко и другими сторонами процесса.

Суду предстояло проанализировать указ правительства, согласно которому в "Долине павших" могут быть похоронены лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Следствием данного декрета является тот факт, что Франко, который умер значительно позже этого конфликта, не может быть похоронен в комплексе.

Кабмин Испании изначально выступал против переноса останков в Альмудену, поскольку, как считают власти страны, данный шаг может привести к проблемам с общественным порядком. Внуки диктатора уже заявляли о готовности обжаловать решение Верховного суда Испании в Европейском суде по правам человека.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.