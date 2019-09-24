{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума наделила полицию правом объявлять официальные предостережения гражданам

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что речь идет о "гуманной мере профилактического воздействия"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - гласит принятый документ. Порядок объявления предостережения, включая форму его направления (вручения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России.

По словам Пискарева, речь идет о "гуманной мере профилактического воздействия". Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, для продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители откажутся от своих намерений, рассчитывает парламентарий.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
Британская сеть школ Harrow запускает образовательный проект на Хайнане
Международная школа и Академия инновационного лидерства откроются в сентябре 2020 года
Читать полностью