Госдума наделила полицию правом объявлять официальные предостережения гражданам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - гласит принятый документ. Порядок объявления предостережения, включая форму его направления (вручения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России.

По словам Пискарева, речь идет о "гуманной мере профилактического воздействия". Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, для продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители откажутся от своих намерений, рассчитывает парламентарий.