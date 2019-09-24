Нацменьшинства Крыма официально пригласили профильного комиссара ОБСЕ посетить полуостров

ВАРШАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главы национально-культурных автономий Республики Крым на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения официально пригласили посетить полуостров Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

"Национально-культурные автономии Республики Крым категорически осуждают и считают неприемлемым применение политических и иных санкций в отношении всех жителей полуострова. Мы против подрывающего основы взаимного доверия между народами нарушения странами Запада фундаментальных прав человека: права на воду, права на свободу передвижения, права на развитие", - говорится в обращении, обнародованном на совещании.

"Мы требуем от Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств оценить законность "драконовских" мер против населения Крыма, принятых на уровне правительств стран Европы, и дать публичный ответ национально-культурным автономиям Крыма - украинцам, крымским татарам, белорусам, евреям, болгарам, грекам, немцам, итальянцам, караимам, и другим народам, на каких основаниях нарушаются их законные, закрепленные в международных конвенциях права", - добавили авторы обращения.

"Приглашаем Верховного комиссара лично посетить Республику Крым, чтобы не только убедиться в его мирном и гармоничном развитии в составе своей исторической родины России, но и почувствовать несгибаемую решимость народа Крыма отстоять свой свободный выбор, вопреки давлению наших недругов - националистов на Украине и антироссийских кругов в странах Запада", - отметили главы национально-культурных автономий полуострова.

Представители нацменьшинств Крыма обратили внимание участников совещания ОБСЕ, что "Крым был подвергнут санкциям, блокаде и даже террористическим актам против его коренных жителей - подрыву линий электропередач, перекрытию Северо-Крымского канала, по которым в Крым поступало до 80% электроэнергии и пресной воды". "На эти преступные действия власти страны НАТО и ЕС закрывают глаза, поощряя фальсификацию событий в Крыму в 2014 году", - подчеркнули они.

По словам составителей документа, "общественность и объективные политики, активно посещающие республику, видят, что сегодня на полуострове проводится реальная политика развития, восстановления социальной и экономической инфраструктуры, межнационального согласия, равноправия, уважения ко всем национальным общинам и их языкам (три из них - русский, украинский и крымско-татарский утверждены в качестве государственных)".