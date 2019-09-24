Первый снег в регионах Поволжья выпал на две недели раньше, чем обычно

ТАСС, 24 сентября. Первый снег выпал в ряде регионов Поволжья на две недели раньше привычного срока, сообщили ТАСС в понедельник в центре "Фобос". Жители активно выкладывают фотографии в социальных сетях.

"Зона снегопадов протянулась через Татарстан, Кировскую область, Пермский край, республики Удмуртия и Башкирия. Безусловно, в этом есть аномалия. Многолетние наблюдения показывают, что снег здесь выпал с опережением - на 2 недели раньше обычного срока, как минимум", - сказал собеседник агентства.

Вместе со снегом на территорию Поволжья пришли и непривычные холода. Температура воздуха ночью составляет в среднем минус 3 градуса на севере округа, днем - плюс 2 градуса на юге. "Ночью влага будет подмерзать, и на дорогах образуется гололедица. Это крайне опасно для автолюбителей", - отметил собеседник агентства.

Жителей сложившаяся ситуация не напугала, многие, напротив, первому снегу порадовались и начали активно делиться фотографиями в социальных сетях. Так, в Татарстане к своеобразному флешмобу присоединились первые лица республики. Утром фото Казани со снегом на городских крышах на своей странице в Instagram опубликовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фотографии с падающим снегом у себя на странице опубликовал и мэр города Иннополис Руслан Шагалеев. Свою публикацию он сопроводил стихами из песни "Снег кружится".