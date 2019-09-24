Дума приняла во II чтении законопроекты о реестрах организаций детского отдыха

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении пакет правительственных законопроектов, призванных обеспечить безопасные условия отдыха детей и пресечь незаконную деятельность в этой сфере.

Базовым законопроектом предлагается создать региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей, а также установить перечень сведений, включаемых в такие реестры. Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого не внесенные в реестр организации не смогут оказывать услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Для включения в реестр организациям надо будет предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность. Основаниями для исключения из реестра станут систематическое нарушение требований законодательства, невыполнение в установленный срок предписаний органов госнадзора, предоставление недостоверных сведений.

"Уточняется перечень требований к таким организациям, например, они должны иметь право, иметь возможность оказать первичную медицинскую помощь", - сказал журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Определять общие критерии формирования и ведения реестра и требования к организациям будет Минпросвещения России, а непосредственно создание и ведение реестра предлагается отнести к полномочиям местных властей, добавил Исаев. Исключение организации из реестра повлечет для нее полный запрет на организацию отдыха детей.

Второй законопроект устанавливает административную ответственность для организаций детского отдыха, не включенных в реестр, но предоставляющих соответствующие услуги. Редакция законопроекта в первом чтении предусматривала штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей от 1 млн до 3 млн рублей, во втором чтении порог административных санкций снижен до 500 тыс. - 1 млн рублей. "Это достаточно серьезные деньги, которые, на наш взгляд, охладят пыл и избавят нас от таких "самопалов", которые, не имея на то оснований, организуют детский отдых, зачастую создавая реальную угрозу для жизни и здоровья детей", - заключил Исаев.