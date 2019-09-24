Песков заявил, что Россия уделяет внимание проблемам, о которых говорит Грета Тунберг

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия уделяет внимание проблемам экологии, о которых говорит 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг. На это во вторник обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он при этом подчеркнул, что Тунберг ставит острые вопросы, и пожелал активистке нормально пережить перегрузки, связанные с ее выступлениями.

Комментируя выступление в понедельник шведской школьницы на саммите по климату в ООН, Песков отметил, что "те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят отражение в международной политике России".

"Вы знаете ,что наша страна подписала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о Парижском соглашении, - сказал Песков. - Мы уделяем много внимания и вопросам экологии, и вопросам изменения климата, вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов". "Поэтому, Россия много уделяет внимания этой теме", - заключил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к самой форме подобных выступлений с участием девочки-подростка, Песков заметил, что нельзя сказать, что внимание властей РФ фокусируется на истории с Тунберг. "Главное, чтобы с девочкой было все нормально, чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок, чтобы хрупкий детский организм это все перенес. А так, постановка вопроса оправданная, вопрос стоит остро", - заметил представитель Кремля.

"Просто наверняка девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много - и страны, и отдельные организации, и частные организации, и общественные организации", - продолжил Песков, обратив внимание на те усилия, которые прикладываются в мире для того, чтобы бороться с вызовами и угрозами в области экологии и климата.

В понедельник в своем выступлении в ООН Тунберг обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство. Она призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Завершила свою речь Тунберг обещанием, что новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей. Шестнадцатилетняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, в конце августа прибыла в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменениями климата.