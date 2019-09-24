Власти Подмосковья планируют рекультивировать 11 свалок до конца 2021 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать из 24 закрытых мусорных полигонов в Московской области будут рекультивированы до конца 2021 года. Об этом говорится в материалах Министерства ЖКХ Подмосковья, которые есть в распоряжении ТАСС.

"На территории Московской области в настоящее время находится 39 полигонов, включая 24 закрытых. Всего в период 2019-2021 планируется осуществить рекультивацию 15 из них <…> В настоящее время в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" с привлечением средств федерального бюджета выполнены мероприятия по рекультивации трех полигонов ТКО: "Каширский", "Быково", "Электросталь". Начаты работы на полигоне ТКО "Кучино" - с плановым завершением работ до конца 2019 года", - говорится в материалах ведомства.

Общая площадь закрытых свалок в Московской области, по данным Минэкологии региона, - 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд т. Как сообщал в январе 2019 года губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям, на рекультивацию свалок в Подмосковье в 2019-2021 годах предполагается направить порядка 20 млрд рублей. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млн рублей, уточнил журналистам в августе зампредседателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".