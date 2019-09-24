Госдума ужесточила наказание за отлов и торговлю животными из Красной книги России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Документ был внесен на рассмотрение правительством РФ.

Речь идет о поправках в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". Инициатива предполагает увеличение сроков принудительных работ с четырех до пяти лет, а также сроков лишения свободы с четырех до пяти лет за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных и биоресурсов.

"Перевод деяний, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести и тяжким [преступлениям] позволит проводить полноценный спектр оперативно-разыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, получение компьютерной информации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также документом ужесточается и расширяется наказание за использование служебного положения при совершении данного преступления. В связи с этим исключается из статьи ссылка на понятие "должностное лицо", что, по утверждению разработчиков, позволит привлекать к ответственности не только руководство, но и работников зоопарков и заповедников, совершивших преступления по статье 258.1 УК РФ. Одновременно по этой части увеличиваются уголовные сроки с пяти до шести лет.

Помимо этого, законом вводится дополнительный квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.