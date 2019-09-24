Песков назвал конструктивной его встречу со студентами ВШЭ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл конструктивной состоявшуюся в понедельник в Москве встречу со студентами Высшей школы экономики. Он пояснил, что в этом мероприятии принимали участие "студенты из разных факультетов, но главным образом студенты первого курса - будущие журналисты".

"Было интересно с ними пообщаться, чтобы понять, как они относятся к своей будущей профессии, что для них наиболее интересно, что их больше всего беспокоит, какие вопросы главные в их повестке дня. Был очень хороший разговор без четкой повестки дня, но он не носил публичного характера", - сообщил представитель Кремля журналистам, отметив, что "это было достаточно конструктивное общение".

Комментируя один и эпизодов встречи, появившийся в соцсетях и касающийся дела студента ВШЭ Егора Жукова, который обвиняется в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, Песков заявил: "На встрече вчера речь шла о том, что совершенно нормально, что они выступают за своего однокурсника, за своего товарища, это нормально, что они защищают его права, и сам институт оказывает поддержку абсолютно всем студентам. Там не было какой-то оголтелой критики руководства или каких-то петиций. Вчера об этом речь не шла".

Отвечая на просьбу пояснить, какие именно случаи он имел в виду, говоря студентам, что в Америке за брошенный в полицейского стаканчик или газету можно получить пулю, Песков не пожелал вдаваться в детали этого разговора, напомнив лишь о множестве случаев, "когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что действия этих людей могут представлять опасность, причем речь шла даже не о брошенных предметах, а о каком-то неловком движении рукой на отдалении от полицейского, и речь идет не об одном примере".