Красноярская прокуратура признала незаконным требование школы изменить стрижку ученика

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) признала незаконными требования администрации местной школы №4 к стрижке одного из учеников. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
"Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу ученика противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение. Кроме того, сведения о несовершеннолетнем в отсутствие согласия родителей администрацией учебного заведения незаконно преданы гласности", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура вынесла протест на правила внутреннего распорядка школы, касающиеся причесок школьников.
В начале сентября занимающийся футболом четвероклассник сосновоборской школы №4 в Красноярском крае пришел на учебу с такой же стрижкой, как у его кумира - футболиста Златана Ибрагимовича. Однако директор и завуч школы потребовали, чтобы школьник изменил прическу, поскольку она противоречит уставу. Ребенку якобы даже угрожали отстранением от занятий. Конфликт между учеником и администрацией школы привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю, начата доследственная проверка.
Ранее Министерство образования Красноярского края направило предостережение школе в Сосновоборске с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. Также сообщается, что министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника, отметив, что нестандартная прическа - личное дело учеников. В Минпросвещении России также заявили, что считают недопустимым запрет на посещение занятий из-за стрижки.