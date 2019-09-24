Красноярская прокуратура признала незаконным требование школы изменить стрижку ученика

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) признала незаконными требования администрации местной школы №4 к стрижке одного из учеников. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу ученика противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение. Кроме того, сведения о несовершеннолетнем в отсутствие согласия родителей администрацией учебного заведения незаконно преданы гласности", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура вынесла протест на правила внутреннего распорядка школы, касающиеся причесок школьников.