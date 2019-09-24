Программу страхования сельхозрисков разработают в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского Карачаево-Черкесии совместно с Национальным союзом агростраховщиков подготовят специальные программы страхования для защиты аграриев. Об этом сообщили во вторник в республиканском Минсельхозе.

"Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и Национальный союз агростраховщиков готовят соглашение о совместной разработке специальных программ страхования сельскохозяйственных рисков, нацеленных на максимальную защиту аграриев республики и поддержку ведущих инвестиционных проектов в АПК региона", - говорится в сообщении на официальной странице министерства в Instagram.

По данным ведомства, в республике планируется реализовать пилотный проект по развитию страховой защиты сельхозпроизводителей. "Страхование должно защитить аграриев от рисков, для этого необходимо оптимально подобрать условия защиты, <…> единый проект организации страхования может повысить практические возможности по работе с фермерами для страховых организаций республики", - приводятся в сообщении слова президента союза Корнея Биждова.