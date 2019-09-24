Кабмин объявил благодарность депутату Чилингарову за достигнутые трудовые успехи

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ объявило благодарность депутату Госдумы Артуру Чилингарову. Как отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении кабмина, благодарность Чилингарову, которому в среду исполнится 80 лет, объявлена "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность".

Также благодарность кабмина за заслуги в реализации программ развития электроэнергетики Приморья объявлена гендиректору ПАО "Россети" Павлу Ливинскому.

За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров и дальневосточных леопардов и за создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира медалью Столыпина II награжден вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.