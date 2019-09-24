Кинодневник Шарля Азнавура впервые показан в Париже для ближнего круга друзей артиста

ПАРИЖ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Аван-премьера фильма "Взгляд Шарля" состоялась в понедельник вечером в Париже. Картина, посвященная французскому шансонье Шарлю Азнавуру, создана на основе сюжетов, которые сам певец на протяжении многих лет снимал для домашнего архива.

Первыми зрителями фильма на закрытом просмотре в кинотеатре Elysées - Biarritz на Елисейских полях стали родные и близкие друзья артиста. Кадры, снятые Азнавуром, сопровождаются его лучшими песнями.

"В 1948 году королева французского шансона Эдит Пиаф подарила Шарлю Азнавуру первую в его жизни кинокамеру, с которой он больше не расставался, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС режиссер фильма и близкий друг артиста Марк ди Доменико. - К началу восьмидесятых, когда отснятый материал составлял уже десятки часов, возник уникальный кинодневник".

Сюжет

События жизни певца представлены в фильме так, как видел их он сам. Это киноповесть о дорогих ему странах и городах, ближнем круге друзей, собственных радостях и печалях, историях любви.

Незадолго до смерти Азнавур начал просмотр материала. Завершать работу над почти полуторачасовым фильмом Марку ди Доменико пришлось затем самостоятельно. В текст фильма вошли размышления самого артиста, взятые из его писем и книг. В фильме есть и любимые им русские пейзажи.

Одну из своих самых известных песен Une vie d’amour ("Жизнь в любви") он исполняет на русском языке. "Эти кадры отнюдь не случайно вошли в картину, - сказал ТАСС младший сын маэстро Николя Азнавур, находившийся рядом с артистом до последних минут его жизни. - Отец с юных лет любил Россию, она была очень близка ему по душе".

Картина выйдет на экраны Франции 2 октября. "Этот год был очень сложным для нашей семьи, для всех, кто любил Азнавура, - сказала агентству официальный представитель гуманитарного Фонда Шарля Азнавура Кристина Азнавур-Саркисян. - Сейчас мы начали несколько больших проектов, направленных на сохранение его наследия. Фильм "Взгляд Шарля" - один из первых в этом ряду".

Легенда шансона

Французский шансонье умер в ночь на 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет в своем доме на юге Франции. Ему были отданы государственные и военные почести. Церемонию на территории исторического Дома Инвалидов в Париже возглавил президент республики Эмманюэль Макрон. "Маэстро отразил в своем творчестве радости и печали трех поколений, - подчеркнул глава французского государства. - Его шедевры, тембр, уникальное творчество еще долго будут напоминать о нем".

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Впервые он выступил перед публикой в возрасте девяти лет. Импульс его музыкальной карьере дало знакомство с Эдит Пиаф. За годы выступлений на эстраде артист дал концерты в 90 странах, установив тем самым абсолютный рекорд среди музыкантов. В мире он был признан главным послом французской песни. Альбомы с его записями разошлись тиражом более чем в 180 млн экземпляров.

Артист тепло отзывался о русской культуре и признавался в любви к российской публике, перед которой неоднократно выступал. Он создал французский текст для романса "Две гитары", сохранив русский припев. Это стало одним из самых больших его успехов на эстраде. В его планах было спеть на Красной площади в Москве. "Такой концерт - мой давний проект", - признался маэстро в одном из последних интервью ТАСС.