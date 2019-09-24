Главу Удмуртии наделили правом увольнять руководителей исполнительных органов власти

ИЖЕВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Главу Удмуртии Александра Бречалова наделили полномочиями принимать и увольнять с работы руководителей исполнительных органов государственной власти. Соответствующие поправки в Конституцию региона внесли на очередной сессии Госсовета республики.

"Это сделано для приведение к единообразию порядка назначения на должности и освобождения от должности всех руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, что позволит главе региона в полном объеме реализовывать полномочия высшего должностного лица по руководству правительством Удмуртии и всей системы исполнительных органов государственной власти республики, как то и установлено законодательством Удмуртской Республики и Российской Федерации", - сказал во время выступления пред депутатами полномочный представитель главы Удмуртии в Госсовете региона Владислав Поджаров.

Ранее полномочия, которыми наделили Бречалова, принадлежали председателю правительства Удмуртии, им на данный момент является Ярослав Семенов. Решение о внесении изменений в Конституции республики поддержали 44 депутата, воздержавшихся и проголосовавших против него не было. По словам Поджарова, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.