Росгидромет запустит на Дальнем Востоке в тестовом режиме систему "Метеоаларм"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Росгидромет в 2019 году запустит в тестовом режиме на Дальнем Востоке систему "Метеоаларм", которая будет прогнозировать опасные явления и предупреждать о них население. Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Максим Яковенко.

"Коллеги наши на Дальнем Востоке наиболее готовы к этому [тестированию системы "Метеоаларм"]. <...> Они у нас самые энергичные руководители, на которых все делают ставку. И мы оттуда начинаем <...> в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Яковенко отметил, что в настоящее время Росгидромет уже изучил работу системы. "Мы программное обеспечение дорабатываем. Система нам понятна", - уточнил он.

Начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин подтвердил готовность региона к тестированию "Метеоаларм". "У нас к этому очень благоприятные условия - в этом году у нас обновлен супервычислитель мощностью 75 терафлопс, который входит в число 50 самых мощных в России, потому мы готовы", - отметил Паршин.

Ранее сообщалось, что Росгидромет в 2020-2021 годах планирует запустить в РФ систему "Метеоаларм", где прогнозы опасных явлений, в том числе информация о содержании радиоактивных элементов в атмосфере, будут сопровождаться пояснениями, насколько это опасно для людей и что следует предпринять. Система "Метеоаларм" в настоящее время развивается в Европе.