Число центров трансплантологии в России за 10 лет увеличилось почти в два раза

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Число центров трансплантологии в Российской Федерации за прошедшие десять лет с 2009 года увеличилось почти в два раза. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава РФ по трансплантологии Сергей Готье.

"С 2009 года за десять лет число трансплантационных центров на территории Российской Федерации увеличилось вдвое", - сказал он.

По словам Готье, на территории Российской Федерации в настоящее время функционируют 60 таких центров. Они расположены в 32 субъектах страны. "Задача нашего направления как национального центра обеспечить данным видом помощи все субъекты федерации. Мы выступаем поборниками доступности данного вида помощи не только в больших городах, но и во всех других", - добавил эксперт.

Он также отметил, что за последние три года число трансплантаций на территории России увеличилось примерно на 200. Причем четверть таких операций выполняется в НМИЦ.