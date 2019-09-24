Минздрав планирует ускорить увеличение до 90% охвата терапией ВИЧ в проблемных регионах

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Минздрав России планирует ускоренными темпами выйти на 90-процентный охват терапией пациентов с ВИЧ в 20 наиболее проблемных регионах. Об этом сообщила журналистам на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"У нас есть 20 регионов достаточно тревожных, с высокой заболеваемостью и высокой распространенностью. Поэтому мы хотим сделать акцент на этих регионах, и в этих регионах выйти быстрее на 90-процентный охват", - сказала она.

Министр отметила, что до конца года средний по стране показатель по охвату антиретровирсной терапией выйдет на запланированный целевой показатель в 75%. "Мы начинали три года назад с 26%, сейчас мы вышли на 65%, к концу года мы выйдем на 75% и в течение нескольких месяцев мы должны будем достичь того, чтобы во всех регионах охват был не менее 75%", - пояснила Скворцова. По ее словам, среднего для РФ показателя в 90% планируется достичь к концу 2020 года.

Как отметила министр, РФ уже сейчас применяет международные методы и схемы лечения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. "И это позволяет нам уже сейчас обеспечить около 75% снижение вирусной нагрузки", - пояснила министр.

Ситуация с ВИЧ

Согласно данным отчета Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, в 2018 году от ВИЧ в стране умерли более 20 тыс. человек. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%. Отмечается, что большинство умерших от заболевания за последний год - это люди в возрасте от 25 до 55 лет. Пик смертности от ВИЧ приходится на период от 25 до 34 лет.

Показатель "распространенность ВИЧ" на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах, из субъектов РФ - в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областях и Пермском крае.