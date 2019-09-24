Госдума приняла законопроект о единой системе учета данных о преступности в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный законопроект о создании единой государственной системы статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре.

"Правоприменительная практика показывает, что значительное число нарушений прав граждан на доступ к правосудию, а также фактов сокрытия преступлений допускается при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях", - пояснил на заседании статс-секретарь - заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров. По его словам, законопроект "призван сделать максимально полной, прозрачной и оперативной статистику зарегистрированных преступлений, ход их расследования, исключить возможность необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан в правоохранительные органы".

Теперь такие заявления будут сразу же, в момент обращения, вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики, продолжил чиновник, уточнив, что она уже разработана и действует в тестовом режиме. "У Генеральной прокуратуры будут все необходимые для такого учета полномочия", - подтвердил он.

"Это позволит всем вышестоящим органам буквально с первых минут взять на контроль любое сообщение о преступлении, совершенном даже в самом отдаленном регионе или муниципалитете. А следователям и дознавателям не надо будет тратить время на бумажную переписку по почте между правоохранительными органами различных уровней", - заключил Федоров.

Законопроект предполагает размещение в интернете статистической информации, полученной в ходе осуществления надзорным ведомством РФ функции по ведению государственного единого статистического учета, "в форме открытых данных, доступных неограниченному кругу лиц, с учетом ограничений, установленных федеральными законами". Перечень размещаемых данных будет утверждаться генпрокурором РФ по согласованию с заинтересованными ведомствами.

Профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу, отметив, что "предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности деятельности государственных органов по проведению государственной политики в сфере обеспечения законности и правопорядка".