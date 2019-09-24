Участники вооруженных конфликтов смогут подать заявление на российское гражданство

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Иностранцы, участвовавшие ранее в международных или вооруженных конфликтах, смогут подать заявление на гражданство России. Как говорится в проекте указа главы государства, опубликованном во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов, решение будет принимать президент России.

"Проектом указа предлагается изменить перечень обстоятельств, предусмотренных ст. 16 федерального закона, при наличии которых президент РФ вправе рассмотреть вопрос о приеме в гражданство России или восстановлении в гражданстве России иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в пояснительной записке.

В ст. 16 федерального закона "О гражданстве РФ" прописан перечень обстоятельств, при которых исключена сама возможность рассмотрения президентом России вопроса о приеме в российское гражданство. Согласно же проекту указа президента России, подготовленном МВД в содействии с МИД и ФСБ, из перечня предлагается исключить "обстоятельства, подтверждающие участие в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо совершение в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих миротворческих функций или направленных против Вооруженных сил РФ, либо совершение террористических актов, осуществление экстремистской деятельности или подготовку совершения таких актов, осуществление такой деятельности за пределами РФ в отношении граждан РФ, представительств РФ в иностранных государствах и международных организациях, представительств субъектов РФ и их сотрудников".

Среди условий, которые могут позволить подавать заявление на гражданство, также указано "участие в совершении или в подготовке к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой законодательством РФ предусмотрена уголовная, административная или гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих угрозу безопасности РФ или граждан РФ".

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, вышеупомянутый перечень дополняется и обстоятельствами, которые президент РФ вправе преодолеть при рассмотрении вопроса о приеме в российское гражданство иностранного гражданина или лица без гражданства, среди которых уголовное преследование и отбывание наказания в виде лишения свободы.