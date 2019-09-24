Медведев заявил, что "Почта России" продолжит выполнять свою социальную функцию

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не забывать о социальных функциях, которые зачастую несут на себе работники "Почти России". Такое мнение он высказал на совещании по вопросам развития АО "Почта России".

"Мы должны поговорить о том, как помочь или какие меры принять, чтобы улучшить работу почтовых отделений по всей стране, особенно в тех местах, где почта по сути остается единственной организацией в этой местности, сделать такого рода работу основанной на критериях с использованием самых современных технологий, цифровых, - сказал премьер. - Но для того, чтобы эту работу провести, нам нужно помнить об этой социальной функции работников почты при том, что главная задача любого акционерного общества - обеспечить нормальную, безубыточную работу организации, ее прибыльность и так далее".

Медведев сделал особый акцент на том, что социальная "функция почты, несмотря на то, что она становится акционерным обществом, по всей вероятности, в нашей стране останется очень-очень надолго".

Премьер подчеркнул, что "Почта России" остается одной из площадок, где происходит взаимодействие государства и граждан. Поэтому, по его мнению, необходимо где только возможно уходить от бумажных уведомлений, переводить их в электронный формат. При этом он призвал проанализировать все последствия, которые такой переход может повлечь для самой организации.

Глава правительства заметил, что, несмотря на смену юридической формы, задачи руководства почты остаются прежними - превратить "Почту России" в успешную организацию, которая будет функционировать самодостаточно, без финансовой подпитки со стороны государства и станет играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг. Он подчеркнул, что менеджмент должен осознавать свою ответственность за выполнение этих задач, так как это касается деятельности огромного числа работников почты.

Медведев признал, что зачастую почта, несмотря на большое количество различных организаций, которые сейчас осуществляют работу по обеспечению связи, доставки сообщений и посылок, остается во многих удаленных уголках страны единственно доступным способом доставки корреспонденции. "В то же время очевидно, что почту критикуют, часто по делу, за различного рода упущения, и вот эта реформа, которая проводится, должна упорядочить работу всей системы почтовой связи, создать на ее основе более эффективную, более современную", - подытожил глава правительства.