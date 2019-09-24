Депутат Госдумы предложил провести эксперимент с аналогами региональных мультиплексов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский предложил провести эксперимент в нескольких субъектах РФ по созданию аналогов региональных мультиплексов (набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу), чтобы региональные каналы после отключения аналогового телевидения могли вещать в цифре, а не уходили на кабельные частоты. Как сообщила во вторник пресс-служба депутата, с такой инициативой он выступил на форуме "Вся Россия - 2019", организованном Союзом журналистов России, который проходит в Сочи с 22 по 27 сентября.

В рамках форума состоялось обсуждение дальнейшего развития регионального телевидения после отключения аналогового вещания. Участники дискуссии - руководители региональных и муниципальных телеканалов - высказали свои опасения относительно последствий отключения аналогового вещания в России, среди которых они назвали "невозможность вещания на национальном языке в случае эфирных врезок в Общественное телевидение России (ОТР) и продажи рекламы". В связи с этим представители регионального телевидения предложили создать региональный мультиплекс в пилотном режиме.

"Наверное, целесообразно провести эксперимент в пяти - десяти пилотных регионах по созданию аналогов региональных мультиплексов, которые больше других самостоятельно продвинулись в создании условий для эфирного цифрового вещания", - отреагировал Боярский. По его словам, это имеет особое значение для национальных республик, жители которых предпочитают получать информацию из программ региональных телеканалов, в том числе на национальных языках.

"Об этом просили Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Якутия и другие регионы, и я считаю правильным дать им право на проведение эксперимента", - продолжил депутат. На его взгляд, "это наиболее жизнеспособное предложение среди многих прочих".

Позиция региональных телеканалов

В свою очередь вице-мэр Уфы Алина Сулейманова, бывший директор канала и председатель Ассоциации городских телерадиовещателей России, рассказала ТАСС, что многие субъекты самостоятельно готовы финансировать создание мультиплексов, но для вещания региональных телеканалов нужна частота. "Поэтому мы выступили с предложением дать возможность нескольким регионам сделать мультиплекс <...> После отключения аналога зрители могут видеть только 20 федеральных каналов, а региональные остаются только в кабеле. А нам нужно, чтобы зритель видел 20 кнопок федеральных и 21 кнопку в цифровом мультиплексе, что даст возможность показывать в регионе еще 10 телеканалов в хорошем разрешении", - пояснила она.

По словам Сулеймановой, например, в Башкирии имеется достаточно региональных каналов, чтобы зайти в мультиплекс. "Если мы построим свой мультиплекс и нам дадут частоты, мы сможем подгрузить 10 каналов. Мы просим возможность это сделать самим, нам просто нужна частота", - добавила она.

В качестве одного из вариантов сохранения регионального вещания на федеральном уровне Боярский назвал также создание двух двухчасовых врезок в эфир телеканала ОТР. При этом данная альтернатива может быть затруднительна в исполнении, признал он. "Текущая лицензия ОТР не предполагает вещания на национальных языках, и это создает проблему для многих регионалов от Татарстана до Якутии, жители которых хотят получать информацию о жизни в своем крае на родном языке. Кроме этого, на ОТР нет рекламы, регионалы тоже не смогут ее продавать", - констатировал парламентарий, предупредив, что все это приведет к "существенным, даже неподъемным потерям для регионального телевидения".