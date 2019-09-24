В Финляндии журналисты подарили политикам ручки с чернилами из молекул парникового газа

ХЕЛЬСИНКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Журналисты крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat подарили депутатам парламента Финляндии и президенту страны Саули Ниинистё "климатические ручки" с чернилами из молекул одного из парниковых газов - диоксида углерода. Об этом сообщила пресс-служба издания.

"Наша цель - напомнить политикам об изменении климата [на планете], когда они подписывают бумаги с решениями", - отмечается в сообщении.

По словам главного редактора газеты Кайуса Ниеми, "в Финляндии сейчас широко обсуждают, кто должен заниматься борьбой с изменением климата - простые люди или же те, кто управляет страной". "Очевидно, что наибольшая ответственность лежит на политиках и правительствах как в Финляндии, так и в мире", - подчеркнул он. По мнению Ниеми, подаренные "ручки должны напомнить им об этом и побудить к действию".

Чернила для ручек были произведены в сотрудничестве с Центром технологических исследований Финляндии (VTT). "При достаточном нагревании молекул углекислого газа их удалось расщепить на углерод и кислород. В результате мы получили вещество, которое можно использовать в качестве пигмента в чернилах", - сообщил ведущий ученый VTT Пекка Симелл.

Ручки изготовили при помощи 3D-печати из собранного на переработку алюминия. Всего их было произведено 250 штук.

Изменение климата в Финляндии

В последние несколько лет морозы во многих частях Финляндии не наступали даже в декабре, а снега приходилось ждать до начала января. Период настоящей снежной зимы становился все короче. Одним из объяснений этого процесса стало потепление климата. Несколько лет назад ученые обнаружили, что в Финляндии оно происходит почти в два раза быстрее, чем в других частях планеты.

Кроме того, в Финляндии выросло число бурь и ураганов, снизилась численность характерных для тундры животных, например, песцов.

Чтобы сдержать этот процесс, власти намерены сделать страну углеродно-нейтральной уже к 2035 году. Одним из шагов в этом направлении стала, в частности, инициатива правительства по отказу от использования угля для производства электроэнергии уже к 2029 году, а также стимулирование приобретения населением электромобилей.