МВД готовит упрощенную схему въезда в Россию организаторам футбольного ЧЕ-2020

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. МВД России предлагает сократить сроки оформления ряда разрешительных документов иностранным гражданам, участвующим в подготовке и проведении чемпионата Европы по футболу в 2020 году, один из матчей которого состоится в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

МВД разместило для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства России "Об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности на основании трудовых договоров, а также к деятельности на основании гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с UEFA, дочерними организациями UEFA, вещателями UEFA, поставщиками товаров, работ, услуг UEFA, коммерческими партнерами UEFA, Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой".

Этим документом МВД России предлагает сократить сроки оформления ряда документов иностранным гражданам, участвующим в подготовке и проведении чемпионата Европы по футболу в 2020 году. "Срок принятия решений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в Россию в порядке, требующем получения визы, а также срок оформления иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию устанавливается в 15 рабочих дней", - сообщили в МВД.

Кроме того, отметили в министерстве, в целях ускоренного и упрощенного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Россию без виз, предлагается установить срок принятия решения о выдаче патента в 7 рабочих дней. Иностранные граждане смогут обратиться за получением патента лично в территориальный орган МВД.

В проекте постановления правительства предлагается закрепить за Минспортом России согласование списков организаций УЕФА и иностранных граждан, планирующих воспользоваться упрощенным порядком получения разрешений и патентов.