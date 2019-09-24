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Северный Кавказ

До конца года в Кавминводах планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов капстроительства

Всего с начала 2019 года начато строительство 22 объектов капитального строительства
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© Асият Гериева/ТАСС

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Строительство 22 объектов началось в 2019 году в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод в рамках госпрограммы по развитию округа. До конца года 16 из них введут в эксплуатацию, сообщил во вторник министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В рамках обновленной госпрограммы появилась подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод". В 2019 году начато строительство 22 объектов капитального строительства, из них 16 подлежат вводу в эксплуатацию в текущем году", - сказал министр на заседании по вопросу реализации госпрограммы "Развитие СКФО" в Нальчике.

По его словам, в рамках подпрограммы "Развитие города-курорта Кисловодска" будут построены два объекта по благоустройству. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета было выделено 243,6 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияСтавропольский крайЧеботарев, Сергей Викторович
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