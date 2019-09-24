Росгвардейцы спасли инвалида при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии спасли мужчину-инвалида во время пожара в многоквартирном доме в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщается во вторник на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Республике Бурятия Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров спасли человека с ограниченными возможностями здоровья, который не мог самостоятельно выбраться из своей квартиры во время пожара в многоквартирном доме в поселке Онохой", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы приехали на тревожный сигнал к многоквартирному дому и увидели идущий из окна дым. В квартире они услышали зовущего на помощь мужчину, который находился на кровати в спальной комнате. "Мы взяли его за руки и понесли на выход на ощупь, так как дым стоял стеной, и даже фонарь не помогал", - приводит пресс-служба слова Кобылкина.

На улице росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего передали его медицинским работникам. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание.