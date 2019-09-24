Форум для работников дошкольного образования прошел в Ивановской области

ИВАНОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Форум для педагогов и воспитателей детских садов завершил работу в Ивановской области, участие в форуме приняли работники дошкольного образования из шести регионов РФ, сообщает пресс-служба областной думы.

"При поддержке депутатов Ивановской областной думы 24 сентября прошел VI межрегиональный форум педагогов дошкольных образовательных организаций. Его участниками стали работники детских садов Ивановской области, а также представители педагогической общественности Калужской, Владимирской, Ярославской, Костромской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

В рамках форума на площадке организовали тематические секции, в том числе автограф-выставку работ участников областного конкурса "Театр детства", репетиционные площадки "Афиша мастерства" и "Театральный Олимп", интерактивный конкурс "Театральное закулисье", а также мастер-классы "Творческий бенефис".

"Их провели педагоги-практики дошкольных образовательных организаций, успешно работающие по методикам театрализованной деятельности. Руководители методических центров, специалисты отделов образования Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей приняли участие в работе дискуссионной площадки "От идеи до воплощения", - уточнили в пресс-службе.

В рамках пленарной части форума состоялось награждение дипломами и благодарностями лучших педагогов и руководители дошкольных образовательных организаций за участие в конкурсах, инновационную деятельность, повышение престижа дошкольного образования.

Выступая на подведении итогов форума, спикер регионального парламента Марина Дмитриева отметила, что состоявшиеся мастер-классы станут "хорошим подспорьем педагогам в их работе с детьми", а традиция проведения подобных мероприятий будет продолжена.