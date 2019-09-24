ЕСПЧ присудил более €1 млн по делам о пропаже людей в Чечне

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по 10 жалобам против России в связи с предполагаемыми незаконными задержаниями жителей Чечни и Ингушетии. Согласно постановлению, опубликованному пресс-службой суда, общая сумма компенсаций, которые российские власти должны выплатить истцам, составляет более €1 млн.

"Суд постановил, что государство должно заплатить заявителям в течение трех месяцев суммы, указанные в приведенной ниже таблице, плюс любые налоги в валюте государства-ответчика", - гласит постановление ЕСПЧ. В большинстве случаев компенсация нематериального ущерба составляла €60-80 тыс. на всех заявителей, однако в рамках дела "Махиева и Шоипова против России" она достигла €160 тыс.

Во всех жалобах речь шла о силовых операциях в 2003-2004 годах, в ходе которых неустановленные вооруженные люди в масках и камуфляже задерживали родственников истцов и увозили в неизвестном направлении. Отмечается, что никто из заявителей больше не смог встретиться с пропавшими родственниками, хотя, согласно некоторым жалобам, третьи лица сообщали о том, где встречались с пропавшими или где те могли предположительно находиться на тот момент. Во всех случаях следствие с перерывами продолжается до сих пор.

Согласно постановлению, объединенному под общем названием "Ганатова и другие против России", события происходили на территориях, находившихся под полным контролем российских федеральных сил. В то же время российское правительство, выступавшее в роли ответчика, "не оспаривало основные факты в предложенном заявителями виде, но оспорило участие военнослужащих" в данных событиях. Отмечается, что по двум жалобам российские суды уже присудили истцам единовременную материальную помощь ("Тумсоева и другие против России") и компенсацию ("Магомадова и Тимирсултанова против России"), хотя и в значительно меньшем размере, чем это принято в практике ЕСПЧ.

По итогам проверки ЕСПЧ пришел к заключению, что в зависимости от дела имели место нарушения по статьям 1, 2, 3, 5 и 13 Европейской конвенции по правам человека.