Власти Кабардино-Балкарии просят федеральный центр помочь в обновлении парка скорой помощи

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) обратились в федеральный центр с просьбой об оказании помощи в обновлении автотранспорта службы скорой помощи региона, сообщил журналистам во вторник врио главы региона Казбек Коков.

"В прошлом году мы получили 33 машины [для службы скорой помощи] по федеральной программе "Поддержка отечественного автопрома". В этом году еще 13, восемь из них уже в республику пришли, пять ожидаем. В целом за счет этой программы мы обновили автопарк скорой помощи на 30%. Сегодня у нас есть потребность в порядка 60 автомашинах, чтобы все машины были [сроком эксплуатации] менее трех лет. Мы заявку на следующий год направили и надеемся, что получим эти машины, и у нас будет обеспеченность автомобилями в республике в полной мере", - сказал Коков, осмотрев здание регионального Центра медицины катастроф после капитального ремонта.

Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, всего в государственных медицинских организациях к началу 2019 года было 216 единиц автомобилей скорой медицинской помощи. С 2014 года медицинские организации получили 132 новых машин скорой помощи, по федеральной программе с 2016 года получено 67 автомобилей.

Представитель ведомства отметил, что до 2014 года, когда началось системное обновление автопарка службы скорой помощи республики, транспорт был изношен практически на 90%. Сейчас потребность составляет порядка 60 единиц спецтранспорта. Работа по обновлению парка машин скорой помощи позволила снять проблему острой нехватки спецавтотранспорта, повысить оперативность выездов на вызовы и улучшить качество оказания экстренной медицинской помощи.