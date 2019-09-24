Занятия в 83 школах Казани отменят из-за отключения водоснабжения

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение отключат в четырех районах Казани 27 сентября на 30 часов из-за ремонта запорной арматуры на Волжском водозаборе. В связи с этим в субботу, 28 сентября, занятия отменят в 83 казанских школах, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

"Водоснабжение отключат в 83 школах, 159 детсадах и 16 учреждениях дополнительного образования. Как доложила замначальника управления образования Светлана Захарова, в школах города этот день объявят днем здоровья и культуры. Ученики примут участие в спортивных играх и выездных культурно-массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Школьники и педагоги сходят в кино, музеи, театры и библиотеки.

Водоснабжение отключат 27 сентября в большей части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Подача будет прекращена в 1 788 многоквартирных жилых домах, 10 тыс. частных домов и 800 объектах социальной сферы. Также в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах соцсферы понизят давление воды. Основной объем работ запланирован на субботу.