Жаров: Twitter и Facebook должны локализовать данные пользователей РФ к декабрю-январю

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Срок требований к американским компаниям Twitter и Facebook о необходимости локализации баз с данными российских пользователей истекает в конце декабря 2019 года - начале января 2020 года. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" в Сочи глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Facebook и Twitter, как сообщалось в апреле, было направлено требование о локализации баз данных россиян в течение девяти месяцев.

"[Сроки по требованиям] истекают в конце декабря [2019 года] - начале января [2020 года]. В настоящее время в ходе обсуждения находится законопроект о достаточно больших штрафах, я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки", - сказал он.

При этом Жаров отметил, что ведомство будет действовать строго в соответствии с российским законодательством. "Но я очень надеюсь и верю, что у меня появится дополнительный инструмент воздействия на эти компании (в виде наложения штрафов - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос о направлении уведомления о выполнении требований в компании.

"Вы понимаете, это же как в любви. Нельзя быть назойливым, все уже сказано, предложение сделано, суд даже прошел. У любви две стороны - женитьба и развод. У нас сейчас стадия ожидания, то есть, я очень надеюсь, что компании примут правильные решения, тем более, что у нас появятся инструменты экономического воздействия на них", - пояснил Жаров.

Ранее Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом"). Требования об отчете о локализации баз данных российских пользователей в РФ мессенджеру и соцсети были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, однако ведомство конкретного ответа не получило. В конце января Роскомнадзор инициировал административное производство в отношении Facebook и Twitter. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Позднее Жаров заявил, что компаниям предписано локализовать базы данных российских пользователей в России в течение девяти месяцев.