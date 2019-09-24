Студентов КБГУ возьмут на стажировку в компанию по разработке программ безопасности

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) пройдут стажировку в международной компании, которая занимается разработкой систем безопасности и видеонаблюдения, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"80 студентов института информатики, электроники и робототехники и института физики и математики КБГУ приняли участие в отборе на курсы по программированию компании ITV | AxxonSoft. Будущим айтишникам предстояло в течение полутора часов решить ряд алгоритмических задач и тестов на логику, выполнить упражнения по основам компилируемого языка программирования С++ и тесты на знание основ языка программирования Python", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что прошедшие тестирование будут зачислены на курсы программирования. Обучение будет проходить раз в неделю в офисе компании в бизнес-инкубаторе КБГУ. Оно включает в себя лекционное и практическое занятия по программным языкам Python или С++, а также изучение английского языка, структур и алгоритмов обработки данных. В конце учебного года по итогам контрольного тестирования лучшие обучающиеся будут приглашены на стажировку в ITV | AxxonSoft.