Оренбургская область выкупит дом для создания первого в России музея семьи Ростроповичей

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области приняло решение о выделении субсидии на приобретение в государственную собственность дома, где в годы эвакуации во время Великой Отечественной войны жила семья Ростроповичей. После проведения капитального ремонта в здании откроют первый в России музей-квартиру музыкальной династии, сообщила во вторник и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко.

Леопольд Ростропович с супругой Софьей Федотовой и сыном Мстиславом были эвакуированы в Оренбург из Москвы в годы Великой Отечественной войны. Родители стали преподавать в местном музыкальном училище. В апреле 1942 года в связи с тяжелой болезнью отца 15-летнего Мстислава зачислили вместо него на работу в училище. После смерти отца в июле того же года он также выступал на коллективных концертах, давал частные уроки и при этом учился сам.

"В настоящее время ведется работа по созданию дома-музея семьи Ростроповичей на базе здания, в котором в 1943-1945 годы в эвакуации проживала семья музыканта. Необходимо приобрести в областную собственность оставшуюся долю в праве общей долевой собственности на дом. В настоящее время три четверти уже переданы в собственность Оренбургской области и закреплены на базе оперативного управления за Оренбургским областным музеем изобразительных искусств. Прошу поддержать постановление, потому что объект знаковый, по сути создается первый в России музей великого музыканта и его семьи, который является основоположником музыкального образования в Оренбуржье", - сказала она, представляя проект на заседании областного правительства.

Речь идет о здании, расположенном на улице Зиминская, дом 25. Субсидия на осуществление капитальных вложений и приобретение в госсобственность оставшейся доли составляет 5 млн рублей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал правильным решение закрепить право собственности на дом в целом.

В середине сентября оренбургские художники Геннадий Глахтеев и Ирина Макарова передали в дар областному музею изобразительного искусства произведения и фотографии, связанные с именами музыкантов. После завершения реновации они станут экспонатами. По словам директора музея Юрия Комлева, коллекция художественных работ, связанных с семьей Ростроповичей, регулярно пополняется. Следующие экспонаты музей рассчитывает получить в декабре 2019 года во время Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.

В честь Леопольда и Мстислава Ростроповичей назван Оренбургский государственный институт искусств. С 2013 года в регионе проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.

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