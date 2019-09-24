В Дагестане оценят уязвимость и проверят безопасность 45 мостов

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана оценят уязвимость и проверят безопасность 45 мостов в республике, для этих целей объявлен аукцион с начальной максимальной ценой контракта в 3 миллиона 80 тысяч рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

"Цель закупки - определение степени защищенности объектов дорожного хозяйства от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства", - говорится в аукционной документации.

Заказчиком аукциона "Оценка уязвимости и разработка планов обеспечения транспортной безопасности" выступает Управление автомобильных дорог Республики Дагестан ("Дагестанавтодор"). Источник финансирования - бюджет Республики Дагестан.

Согласно документации, оценка на уязвимость и проверка безопасности будет проведена для 11 мостов, расположенных на автодороге "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб", 8 мостов - на автодороге "Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края", 8 мостов - на автодороге "Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр - Крайновка", 7 мостов - на автодороге "Буйнакск - Кизилюрт", 6 мостов на автодороге "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" и 5 мостов - на автодороге "Хасавюрт - Тлох". Работа должна быть закончена не позднее 35 дней со дня подписания контракта с победителем аукциона.

В декабре прошлого года в дагестанском Буйнакске при заливке бетона обрушился мост, проходящий через железнодорожный переезд. Пострадали трое рабочих. В июле этого года в селе Гилиб Чародинского района республики ливни повредили мост через реку Кунчодаор. Днем 1 сентября произошел размыв опоры автомобильного моста через канал имени Дзержинского на трассе "Хасавюрт - Гребенская". Из-за угрозы обрушения движение по мосту было временно закрыто, автомобильные потоки направили в объезд.