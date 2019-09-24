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Глава Европарламента пообещал главному раввину Москвы защитить ЕС от угроз антисемитизма

Давид Сассоли заверил Пинхаса Гольдшмидта, что сделает все возможное для защиты европейского континента от угроз экстремизма

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли провел встречу в Брюсселе с главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом, в ходе которой пообещал сделать все возможное для защиты Евросоюза "от угроз антисемитизма и экстремизма". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Совета раввинов Европы.

"Еврейским институтам в Европе сотни лет. Наши традиции и религиозная практика, в том числе ритуальный забой скота, кашрут (религиозная чистота - прим. ТАСС) и бритмила (обрезание - прим. ТАСС) имеют высокие стандарты и не противоречат правилам Европейского союза. Очень важно признать, что не каждая иммиграция в Европу одинакова. Мы готовы сотрудничать с ЕС, чтобы помочь новым иммигрантам создать признанную государством систему, позволяющую им вести свой традиционный религиозный образ жизни", - сказал главный раввин Москвы.

Сассоли в ответ "выразил свою поддержку и гарантировал, что сделает все возможное, чтобы защитить европейский континент от угроз антисемитизма и экстремизма".

Кроме того, Гольдшмидт вручил Сассоли "серебряную скульптуру шофара (духовой музыкальный инструмент - прим. ТАСС) с просьбой, чтобы еврейский голос в Европе слышался громко, четко и гордо".

Теги
РоссияСассоли, Давид
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