Кокорин и Мамаев не приехали на суд по УДО Протасовицкого

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не приехали на заседание Клинцовского городского суда Брянской области, который во вторник рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами за драку. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Шанс вернуться в футбол. Кокорин и Мамаев вышли на свободу

"По информации, которая у меня есть на данный момент, Кокорин и Мамаев не присутствуют на заседании суда. Приехали только родители Протасовицкого", - сказал собеседник агентства.

Судебное заседание проходит на территории исправительной колонии №6 в городе Клинцы, где Протасовицкий отбывает наказание.

Ранее несколько федеральных СМИ со ссылкой на адвоката Кокорина и Мамаева Татьяну Прилипко сообщили, что футболисты планируют поддержать своего друга Александра Протасовицкого в Клинцовском городском суде.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. 8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, ранее были освобождены по УДО.