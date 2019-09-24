Академия художеств отметила многолетнюю работу ТАСС по освещению ее деятельности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели отметил многолетнюю профессиональную поддержку ТАСС деятельности РАХ, наградив коллектив и генерального директора агентства Сергея Михайлова.

"Российская академия художеств находится под пристальным вниманием средств массовой информации, в том числе агентства ТАСС, которое внимательно и качественно осведомляет о деятельности академии. И в связи с этим за многолетнюю профессиональную информационную поддержку деятельности Российской академии художеств и в связи со 115-летием ТАСС медалью (Российской академии художеств) "Достойному" награждается генеральный директор агентства Михайлов Сергей Владимирович", - объявил первый вице-президент РАХ Виктор Калинин на заседании президиума академии во вторник.

Дипломами наградили коллектив агентства ТАСС и отдельно - собственного корреспондента редакции социальной и гуманитарной информации Наталию Крючкову, которая и получила награды из рук президента РАХ Зураба Церетели.

Юбилей ТАСС

Агентство ТАСС отметило 1 сентября 115-летний юбилей. Ежедневно почти 2 тыс. сотрудников создают объективную и целостную картину дня, ТАСС публикует около 1,5 тыс. сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации. Работают региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России.

Фотобанк ТАСС - крупнейшее собрание репортажных фотографий среди информационных служб СНГ, насчитывающее более 28 млн изображений. Агентство возглавляет Российский национальный комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. В 1999 году по инициативе ТАСС была создана Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) - единственное всемирное объединение русскоязычных журналистов.