В Энгельсе создадут экспозицию о женских авиаполках "Ночные ведьмы"

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Большую экспозицию, посвященную "Ночным ведьмам" - женским авиаполкам, которые во времена Великой Отечественной войны базировались в городе Энгельсе Саратовской области и наносили удары по немецким войскам, создадут в городском краеведческом музее. Проект этой экспозиции занял первое место на конкурсе Российского военно-исторического обществом в честь 75-й годовщины Победы, сообщил во вторник ТАСС директор Энгельсского краеведческого музея Дмитрий Решетов.

"Мы заняли первое место на конкурсе и, по условиям, получим 300 тыс. рублей на создание уникальной выставки, посвященной женским авиаполкам", - сказал Решетов.

Он уточнил, что, в частности, выставка будет посвящена "Ночным ведьмам" - легендарному авиаполку, в состав которого входили исключительно женщины. Девушки от 17 лет воевали под командованием уроженки Москвы, Героя Советского Союза Марины Расковой. В октябре 1941 года в городе Энгельс под ее началом появился 46-й гвардейский ночной бомбардировочный женский авиационный полк, более известный как "Ночные ведьмы". Кроме того, здесь же, в Энгельсе, были созданы два других женских полка.

"На экспозиции будут представлены личные вещи летчиц, дневники, их форма и даже фрагменты самолетов - двигатели и винты. Будет здесь и оружие, но все-таки главное для нас - это люди. Наша экспозиция - это попытка рассказать о войне глазами женщин, рассказать их историю", - говорит Решетов.

По его словам, экспозиция будет охватывать не только военные годы, но и жизнь летчиц "до" и "после", она расскажет гостям выставки о том, что заставило девушек идти воевать, и как сложилась их жизнь в мирное время.

Отдельное внимание будет уделено Марине Расковой. "Хотя она и не уроженка нашего города, но она многое сделала для его защиты, многие знают имя Расковой, у нас есть улица ее имени", - поясняет директор музея.

Гордость за прабабушек

На выставке будет представлено порядка 500 экспонатов. Часть будет взята из фонда музея, часть - передана в музей родственниками летчиц.

"Мы работаем с родственниками, правнуками, многие уже разъехались по другим городам, но мы на связи, у них есть желание помочь, они гордятся своими бабушками и прабабушками", - поясняет Решетов.

По словам директора музея, сейчас сотрудники уже приступили к созданию выставки, закончить работы планируется до конца года. Затем будет открытие и еще целая серия мероприятий, в том числе, торжественное открытие, на которое планируется пригласить родных летчиц, школьников, учителей. Чтобы заинтересовать школьников историей, на выставке планируют организовать интерактив, однако, какой именно, пока остается в секрете.

Конкурс в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проводился Российским военно-историческим обществом при содействии Министерства культуры Российской Федерации с целью выявления и поддержки лучших музейных практик. На конкурс поступили заявки от 150 музеев со всей России. При рассмотрении материалов заявок учитывалась четко прописанная патриотическая и военно-историческая задача музейной экспозиции, порядок ее исполнения, знаковость в историческом плане описываемых событий в истории России, четко выраженная военно-историческая составляющая, посвященная Великой Отечественной войне.

Энгельсский музей создан в 1925 г. как Центральный музей Республики немцев Поволжья. После окончания Великой Отечественной войны получил статус городского краеведческого музея. Он находится в самом центре города на берегу Волги. Наряду с традиционными экспозициями по истории региона здесь открываются выставки по современному искусству, работают исторические и литературные объединения, проходят различные мероприятия от экскурсий и занятий до конференций и фестивалей. Музей ведет активную работу по популяризации региональной истории.