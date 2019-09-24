Найденная на третьи сутки после пропажи вологодская девочка выписана из больницы

ВОЛОГДА, 24 сентября. /ТАСС/. Двухлетняя девочка из села Красное Тарногского района Вологодской области, которая пропала 4 сентября и была найдена в лесу, во вторник выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова.

"Сегодня девочку выписали из больницы, она полностью поправилась, состояние удовлетворительное. Вместе с мамой они поехали в родное село", - сказала детский омбудсмен.

По ее данным, местные волонтеры к этому времени привели в порядок квартиру семьи. "Мы ездили туда на днях с инспекцией. Местные активисты провели косметический ремонт. Там потолки поменяны, стены покрашены, новая мебель завезена и постельное белье, чисто, красиво стало. При нас монтировали душевую кабину. Деньги на ремонт собирали местные жители", - отметила Смирнова.

У матери пятеро детей, трое старших сейчас находятся в санатории в Великоустюгском районе, младший грудной ребенок - с бабушкой в центральной районной больнице. На 7 октября назначено рассмотрение в суде вопроса о лишении женщины родительских прав. При этом имеется обращение от ряда местных жителей с просьбой не отнимать у матери детей.

"Я выезжала в район, встречалась со всеми. Женщина не всегда поддерживает порядок в доме, но она не злоупотребляет спиртным, реагирует на все замечания, любит своих детей. Серьезных оснований лишать женщину родительских прав мы не увидели. Произошедшее послужило для нее серьезным уроком, что беспечность может привести к самым тяжелым последствиям. По словам медиков, еще чуть-чуть промедления, и ребенка не смогли бы спасти. Благодаря участию всех, оперативной доставке санавиацией, девочку спасли, и сейчас у нее все хорошо", - добавила омбудсмен.

Девочка пропала 4 сентября, мать оставила ее без присмотра в песочнице с двумя сестрами шести и четырех лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, девочку не обнаружила, самостоятельные поиски результата не дали, женщина обратилась в полицию. В поисках ребенка были задействованы более 400 человек. 6 сентября ребенка нашли в 1 км от места в тяжелом состоянии - была обездвижена и почти обезвожена. Ребенка доставили санавиацией в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. В отношении 29-летней матери ребенка расследуется уголовное дело за оставление в опасности. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. Позже следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики.