Путин назначил Дениса Чернятьева руководителем управления СК РФ по Башкирии

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Уроженец Тюмени, ранее руководивший следственным управлением СК РФ по Курганской области, Денис Чернятьев возглавил следственные органы Башкирии. Указ о его назначении главой управления СК РФ по республике подписал президент России Владимир Путин, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Указом президента Российской Федерации от 7 сентября 2019 года руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан назначен генерал-лейтенант юстиции Чернятьев Денис Николаевич", - говорится в сообщении.

Денис Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Занимал посты первого заместителя руководителя, руководителя следственных управлений СК РФ по Тюменской, Курганской и Челябинской областям.

С 14 января 2019 года должность руководителя следственного управления СК по Башкирии в статусе исполняющего обязанности занимал заместитель руководителя ведомства Валерий Липский.