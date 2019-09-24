"Точки роста" открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии (КБР) во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.

"Сегодня с 10 до 12 часов в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии в торжественной обстановке открыты центры цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" по направлениям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". В торжествах приняли участие представители нашего министерства, муниципальных образований, а руководитель ведомства Ауес Кумыков побывал в станице Котляревская", - сказал представитель ведомства.

Мероприятие проводится в рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". В КБР такие центры до 2021 года будут созданы еще в 64 образовательных организациях, всего в рамках реализации проекта до 2024 года "Точки роста" планируется открыть в 132 сельских школах, что позволит охватить основными и дополнительными образовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей более 40 тыс. обучающихся.

По информации министерства, в центрах "Точка роста" будут проходить уроки технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), кружковые занятия. В них появятся современные интерактивные комплексы. Дети смогут пользоваться шлемами виртуальной реальности, распечатывать свои разработки на 3D-принтерах, научатся пользоваться квадрокоптерами, а азы шахмат будут постигать на традиционных досках с привычными фигурами. В их распоряжении также будут видеокамера и планшеты для медиазоны, в оборудовании для изучения ОБЖ и оказания первой помощи предусмотрены тренажеры-манекены и необходимые приспособления.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.