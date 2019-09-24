Минприроды разработало проект постановления о мониторинге качества воздуха в 12 городах РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минприроды России разработало проект постановления правительства о создании информационной системы мониторинга качества воздуха в 12 российских городах, где данная проблема стоит наиболее остро. Соответствующий документ был опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание и эксплуатация информационной системы позволит обеспечить органы государственной власти, организации и население информацией о загрязнении атмосферного воздуха, провести комплексную оценку и прогноз его состояния, а также оценку вредного воздействия на человека факторов среды обитания", - говорится в документе.

В нем отмечается, что система будет работать в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Оператором информационной системы предлагается сделать Росприроднадзор. Поставщиками информации выступят также Росгидромет, Роспотребнадзор и органы исполнительной власти субъектов, ответственные за проведение эксперимента.

О создании системы мониторинга ранее сообщал замруководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов. Система заработает в 2020 году, доступ к ней будет открыт всему населению. В Минприроды отмечали, что новая методика позволит прицельно снижать концентрацию наиболее опасных веществ и вычислять нормативы не для отдельных предприятий, а в целом для городов и районов. Модель будет внедрена в рамках нацпроекта "Экология".

В новость были внесены изменения (18:00 мск) — уточнено имя спикера в последнем абзаце.