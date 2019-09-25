Как повысить свою стипендию?

Стипендии получают все студенты дневных бюджетных отделений государственных вузов, успешно (без троек и задолженностей) сдавшие сессию. Минимальный размер в высшем учебном заведении установлен государством на уровне 1633 рублей, но точную сумму выплат учебные заведения устанавливают самостоятельно. Так, в МГУ им. М.В. Ломоносова базовая академическая стипендия составляет 2510, а в НИУ ВШЭ — 1707 рублей.
Этим летом Министерство науки и высшего образования заявило, что механизм начисления стипендий студентам собираются усовершенствовать. В частности, сейчас стипендиального фонда вузов зачастую не хватает на то, чтобы начислять повышенные выплаты всем отличникам. Предложения по решению этой и других проблем направят в правительство к марту 2020 года.
На какие еще выплаты могут рассчитывать студенты и какие способы повысить свою стипендию существуют?
Хорошо учиться и проявлять активность
За волонтерскую или общественную работу, спортивные достижения, творческие или научные успехи и благотворительные проекты при условии хорошей учебы студенту могут присудить повышенную академическую стипендию. Ее размер и конкретные критерии для участия в конкурсе на ее получение у каждого вуза свои.
Во многих университетах стипендию отличникам повышают еще и вне конкурсной основы, автоматически. Например, в МГУ им. М.В. Ломоносова стипендия студентов, закрывших предыдущую сессию на четверки, составляет 2510 рублей, на пятерки и четверки — 2887, а отличники получают 3138 рублей.
Знать свои права
Социальную стипендию (минимум 2227 рублей) выплачивают студентам очной формы обучения вне зависимости от успеваемости. Эти выплаты могут получить обучающиеся из малообеспеченных семей, сироты, инвалиды I и II групп и другие. Подробнее узнать о критериях назначения социальной стипендии можно в законе об образовании или непосредственно в своем вузе. Право на социальную стипендию нужно подтвердить соответствующими документами.
Повышенную социальную стипендию могут назначить студентам первого и второго курса с хорошей или отличной успеваемостью, уже получающим социальную стипендию. Ее величина соответствует прожиточному минимуму.
Студентам, испытывающим финансовые трудности из-за смерти близкого родственника, рождения ребенка, болезни, несчастного случая или других жизненных обстоятельств, могут помочь единоразовой выплатой, размер которой определяется исходя из конкретной ситуации (обычно от 6000 до 35 000 рублей).
Сироты могут также рассчитывать на компенсацию бытовых расходов (до 50 000 рублей в год).
Участвовать в стипендиальных конкурсах
Ежемесячные стипендии Президента и Правительства РФ присуждаются студентам с хорошей успеваемостью, достигшим успехов в учебе и науке, например, победителям олимпиад и конкурсов, авторам научных статей или изобретателям. На участие в этих стипендиальных конкурсах студентов выдвигает вуз.
Cтипендию Правительства РФ в 5000 рублей могут присудить талантливым студентам как бюджетного, так и коммерческого отделений вузов, обучающимся на специальностях, приоритетных для российской экономики. Среди них, например, наноинженерия, биотехнология, фундаментальная медицина и литературоведение. Аспиранты могут получить 10 000 рублей, студенты колледжей — 4000.
Студенты-бюджетники вузов и колледжей других специальностей могут получать от правительства 1440 рублей ежемесячно.
Стипендия Президента РФ назначается студентам (7000 рублей ежемесячно) и аспирантам (14 000 рублей), обучающимся по приоритетным направлениям. Студенты, обучающиеся на других направлениях, могут получить стипендию в 2200 рублей.
Стипендии также присуждают по результатам конкурсов правительства Москвы, Петербурга и других городов. Подать заявку на участие в некоторых из них студент может самостоятельно.
Срок подачи большей части заявок — май-август. Но копить достижения лучше начинать заранее. Участие в олимпиадах и научных конференциях, публикации исследований, волонтерство и активное участие в городских творческих, спортивных и благотворительных мероприятиях могут сделать студента кандидатом на получение дополнительных выплат.
Заниматься наукой
Еще один вид поощрительных выплат — именные стипендии и гранты. Их выплачивают ежемесячно на протяжении одного учебного года. Участвовать в стипендиальном конкурсе могут студенты, имеющие достижения (научные или, в некоторых случаях, художественные работы) в определенных сферах науки. Вот некоторые из них:
литература и журналистика — стипендия имени Вознесенского (1500 рублей);
экономика — стипендия имени Гайдара (1500 рублей);
культурология и филология — стипендия имени Лихачева (5000 рублей);
юриспруденция — стипендия имени Собчака (5000 рублей) или стипендия имени Туманова (2000 рублей);
литература, политология, журналистика — стипендия имени Солженицына (1500 рублей);
студенты МГИМО или экономического факультета МГУ — стипендия имени Примакова (5000 рублей).
На участие в конкурсе студентов выдвигают их учебные заведения в апреле-мае, но если студент соответствует критериям отбора, он может заявить стипендиальной комиссии вуза о своем желании участвовать.
Некоторые университеты, благотворительные фонды и крупные компании (например, НИУ ВШЭ, "Созидание", "Яндекс", "Лукойл" и т.д.) имеют собственные стипендиальные фонды, чаще всего связанные с конкретными темами исследовательских работ. Подать заявки на многие из них студент может самостоятельно.
Найти интересные конкурсы для студентов можно, например, здесь и здесь.