Как повысить свою стипендию?

Стипендии получают все студенты дневных бюджетных отделений государственных вузов, успешно (без троек и задолженностей) сдавшие сессию. Минимальный размер в высшем учебном заведении установлен государством на уровне 1633 рублей, но точную сумму выплат учебные заведения устанавливают самостоятельно. Так, в МГУ им. М.В. Ломоносова базовая академическая стипендия составляет 2510, а в НИУ ВШЭ — 1707 рублей.

Этим летом Министерство науки и высшего образования заявило, что механизм начисления стипендий студентам собираются усовершенствовать. В частности, сейчас стипендиального фонда вузов зачастую не хватает на то, чтобы начислять повышенные выплаты всем отличникам. Предложения по решению этой и других проблем направят в правительство к марту 2020 года.

На какие еще выплаты могут рассчитывать студенты и какие способы повысить свою стипендию существуют?