Роскачество проверит детские автомобильные кресла на безопасность и комфорт

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роскачества проведут комплексное исследование детских автомобильных кресел, проверив их на безопасность и комфорт. Об этом говорится в сообщении организации.

"Российское исследование в данной категории затронет все аспекты комфорта и безопасности. В частности, будут оценены простота и удобство эксплуатации кресла и его механизмов, наличие инструкций и корректность ее отображения", - отмечается в сообщении.

Как пояснили специалисты, даже если родители купили безопасное и удобное кресло, неправильное его крепление или недостаточная фиксация могут навредить ребенку. Именно поэтому отдельной оценке будет подлежать полнота и четкость инструкции для крепления и эксплуатации удерживающих устройств.

Прочность и безопасность будут оценены путем проведения специализированного имитированного краш-теста в лабораторных условиях.

"Также эксперты проверят состав ткани и наполнитель на токсичность. Ребенок зачастую касается устройства незащищенными участками тела. Если в составе ткани или набивки присутствуют синтетические красители или примеси, то некоторые из них способны вызывать аллергические реакции. Если при производстве составляющих кресла использовались летучие вещества, они также могут попадать в организм младенца при дыхании", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

В Роскачестве пояснили, что большинство детских кресел, которые подлежат реализации в России, имеют бирку соответствия стандарту ЕСЕ R44/03 (Европейский стандарт безопасности). В России также можно получить право наносить бирку соответствия. Для этого необходимо подтвердить соответствие техническим требованиям и маркировке, а также производственным требованиям. На этой бирке обязательно должен быть указан уникальный номер, присвоенный устройству, страна сертификации, дата производства и производитель.