Жителя Коми оштрафовали почти на 500 тыс. рублей за курение в самолете

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Житель Республики Коми оштрафован на 479 тыс. рублей за курение в самолете, из-за чего экипаж вынужден был совершить посадку на ближайшем аэродроме. Соответствующее решение суда вступило в силу, сообщается во вторник на сайте Верховного суда Коми.

"Вступило в силу решение Сыктывкарского городского суда, которым с жителя Сыктывкара в пользу авиакомпании взысканы убытки, возникшие вследствие совершения вынужденной посадки. Верховный суд Республики Коми оставил без изменения решение Сыктывкарского городского суда о взыскании убытков в пользу авиакомпании в размере 479 657 руб. 96 коп.", - говорится в сообщении.

Детектор дыма сработал в туалете. Командир экипажа в соответствии с инструкциями сообщил о нарушении авиационной безопасности (курении на борту) и принял решение совершить посадку на ближайшем аэродроме.

Как сообщили ТАСС в Сыктывкарском суде, инцидент произошел во время рейса Жирона - Москва, вынужденная посадка была совершена в Минске. Все обстоятельства были подтверждены показаниями свидетелей.

По решению суда нарушитель обязан теперь оплатить все расходы авиакомпании: дополнительный расход топлива из-за отклонения от маршрута, аэропортовые сборы и наземное обслуживание, расходы на операционный лизинг воздушного судна, расходы от увеличения летного времени.