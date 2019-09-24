Теорию и практику социальной работы в России и за рубежом обсуждают в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам теории и практики социальной работы в России и за рубежом, открылась во вторник в Пятигорске, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Начала работу первая Международная научно-практическая конференция, посвященная этой тематике. Специалисты обмениваются актуальными теоретическими разработками и передовыми практиками в сфере социальной поддержки и помощи нуждающимся", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конференция, которая проходит в Пятигорском госуниверситете 24-25 сентября, должна объединить усилия высшей школы и учреждений соцзащиты в области современных технологий социальной работы, социальных практик, способных улучшать качество жизни людей, имеющих особые потребности.

В форуме участвуют научно-педагогические работники высших учебных заведений, сотрудники социальных учреждений и организаций, а также аспиранты, магистранты, студенты.