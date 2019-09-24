Ученые приступили к наблюдению за птицами в горах Сочи

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники природного орнитологического парка Сочи приступили к наблюдению за птицами в горах курорта "Роза Хутор" на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе курорта.

"С севера на юг летят стаи золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц. Для наблюдения и сбора научных данных ученые отправились на курорт "Роза Хутор". Наблюдения проводились на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Собирать данные по миграции птиц сотрудники парка будут больше недели. Для наблюдений специалисты используют бинокли, специальные зрительные трубы, исследования ведутся целый день на определенной точке.

"Мы реализуем инициативы, направленные на поддержание популяции птиц, включая установку искусственных гнездовий, скворечников и кормушек. Безусловно, мы рады предоставить на курорте площадку для наблюдений за птицами как представителям научного сообщества, так и всем желающим", - цитирует пресс-служба слова директора по устойчивому развитию и охране окружающей среды "Роза Хутор" Дмитрия Колосова.