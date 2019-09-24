{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Женовач проходит плановое лечение в больнице

Ранее некоторые СМИ сообщили, что режиссер попал в реанимацию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова и Студии театрального искусства Сергей Женовач находится в больнице на плановом обследовании. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель худрука МХТ им. Чехова Вадим Верник.

Ранее СМИ сообщали о том, что режиссер попал в реанимацию.

"Это просто плановое лечение. Нет никаких других причин для посещения больницы", - сказал он.

Режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач был назначен худруком МХТ имени А. П. Чехова в марте 2018 года, после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Одновременно Женовач возглавляет Студию театрального искусства, основанную в 2005 году.

Теги
РоссияЖеновач, Сергей Васильевич
Генассамблея ООН - 2019
СМИ: глава Минторга США задремал на 15 минут во время речи Трампа на сессии ГА ООН
Американский лидер вдвое превысил рекомендованную продолжительность выступления
Читать полностью