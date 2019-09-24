Сергей Женовач проходит плановое лечение в больнице

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова и Студии театрального искусства Сергей Женовач находится в больнице на плановом обследовании. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель худрука МХТ им. Чехова Вадим Верник.

Ранее СМИ сообщали о том, что режиссер попал в реанимацию.

"Это просто плановое лечение. Нет никаких других причин для посещения больницы", - сказал он.

Режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач был назначен худруком МХТ имени А. П. Чехова в марте 2018 года, после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Одновременно Женовач возглавляет Студию театрального искусства, основанную в 2005 году.