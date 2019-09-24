Депутаты Госдумы обсудят с парламентариями КНР регулирование интернета и деятельность НКО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обсудят с представителями Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) деятельность организаций, признанных иностранными агентами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба координатора депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергея Гаврилова.

"Совместно с депутатами Всекитайского собрания народных представителей будет рассмотрен большой круг вопросов, в том числе особенности правового регулирования сети Интернет, деятельность некоммерческих организаций (НКО) и иностранных агентов", - отметили в пресс-службе.

Пятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП пройдет 25-26 сентября в Госдуме.

Закон об НКО - иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус.